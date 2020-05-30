迷你空氣清淨機有效嗎？她拆開傻眼 內行網友曝：確實有功能

台灣近幾年空氣品質越來越糟，民眾除了外出戴口罩外，也會選擇在家中放置空氣清淨機，讓自己不會因為髒空氣而過敏或身體不適。有網友近期發文分享，表示自己購入了一台迷你空氣清淨機，但拆開機體發現裡面只有幾條線路和顯示燈，她擔心自己是否被詐騙，於是詢問網友，對此，有內行網友解釋該機體的運作方式，並表示原PO買的機器確實是有功能的。

原PO在臉書社團「爆系知識家」發文，她說自己之前看到有人分享迷你空氣清淨機的資訊，於是心血來潮買了一台，但拆開機體後發現塑膠外殼內只有幾條線路和一個燈光顯示器，令她傻眼，原PO表示「因為我不懂，所以我是不是也被糊弄了」。

對此，許多網友紛紛留言回應，「這有什麼用，不要在亂買」、「連濾網都沒有」、「人家一台幾千到幾萬，而且體積這樣，真的會相信這種尺寸的嗎」、「太假了」、「空氣安靜機吧，拆開後空氣更安靜了」、「看起來根本是假的，裏面的電路簡單到不可思議」。

不過其中有內行網友跳出解釋，表示該機體的內部沒問題，確實是有功能，「負離子產生器就是對空氣中高壓放電，讓空氣中的氣體分子產生負電位狀態，藉此去結合臭味的正離子，進而消臭讓空氣清新，產品照片中是有一個高壓電的升壓器」、「有效的真的會讓灰塵降下，我掛在牆壁，牆壁都是灰塵，黑一圈」、「如果裡面是負離子產生器，那實際上應該是有功能的沒錯，不過效果到什麼程度就很難說了」、「還是有一定的作用啦，只不過是在這台機器的方圓10～30公分左右」。