浴室排水孔頭髮多久清一次？ 網友建議每天清：否則會引蟑螂

相信許多人洗完澡後都會發現浴室排水孔會卡住許多根頭髮，有人會每天清理，有人則是積了一定的量再來清潔，就有一名女網友好奇想知道大家的習慣是如何？底下留言人則建議最好每天都清，不然容易引來蟑螂。

原PO在PTT寫道自己和室友同住，每次洗澡後浴室的排水孔都會卡住一些頭髮，她覺得累積多一點，幾天清一次就好，比較不麻煩，而且累積的量多一次弄乾淨也比較有成就感，但室友卻不這麼認為，覺得應該要每天清理，不然看了很礙眼。兩人看法相異，也讓原PO想問鄉民們是否每天都會清理浴室排水孔上的頭髮嗎？

貼文釣出許多網友的生活習慣，多數人洗完澡都會順便撿起排水孔上的頭髮，「洗完澡要撿，不然會被罵」、「很噁！就跟大便不沖馬桶一樣」、「每天清，看到有頭髮會受不了」、「不清會堵住，然後就淹水了」、「每天清，不清的話掉下去的容易卡在水管裡面」。

不過也有人每隔一段時間才會清理，「我一個人住，都累積到影響流速太嚴重才清」、「水流不順才清」、「自己住多天清，同住立刻清，別人的頭髮噁心感比較強」，當中還有網友驚爆嚇人真相，「蟑螂很愛排水溝上的頭髮欸」、「妳不想有蟑螂最好每天清」。