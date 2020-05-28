機車族這時寧被開單也不願戴帽 網路講述理由獲「零負評」

騎機車戴安全帽除了安全考量之外也是基本常識，不過就有機車族寧願被罰錢也不願戴安全帽，網友把理由po上網後，不僅「零負評」更博得其他網友留言「心有戚戚焉」。

一男網友在「爆廢公社二館」po文表示，剛才騎車被交警攔下開了一張罰單，因為交警問他有安全帽怎麼不戴，原po看著自己的安全帽說「我真的寧願被你開單」，然後很爽快的簽名收單。

其實原po行車都有戴安全帽，但突如其來的一場暴雨，把掛在機車上的安全帽全淋溼還積水成窪，心想「這怎麼戴」，百般無奈之下只能不戴帽騎車，結果真的被交警攔下，交警看他有安全帽還問原po為何不戴，原po無奈的回說「我真的寧願被你開單」。

網友在看完po文後心有戚戚焉，紛紛留言安慰說「真的死都不戴！這樣戴上去太噁了」、「真的寧可被罰錢，也不要戴啊」、「戴了，頭應該超臭」，也有網友戲謔說「沒看到安全帽只有看到魚缸呀」、「養金魚囉」、「何不去夜市撈金魚呢？」，但也有網友規勸說「看要濕掉還是破掉」、「寧願水濕也不要血流」，更多網友提供建議說「到7-11買個1元購物袋，套在頭上再戴就OK了」、「拿塑膠袋套頭戴」、「（安全帽放）車廂是好地方」。