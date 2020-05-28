花萬元網購移動式冷氣 網友傻眼：收到帳單你就知道

冷氣是許多民眾在夏天消暑的第一選擇，但享受涼風的同時也擔心電費暴增，一名家中不裝冷氣的網友因為難耐高溫，終於不得不低頭，買了一台移動式冷氣，準備好好對抗酷暑度過夏天，但照片一PO網後引來許多網友負評，認為這種移動式冷氣又吵又耗電，根本是浪費錢。

原PO在臉書「爆廢公社」寫道自己一直以來都堅持不裝冷氣，「在今年初夏迎接飆破40度以後，終於向酷暑低下了頭」。他日前花了1萬元左右網購了一台移動式冷氣，買回家後弄了老半天才搞定，這時卻發現出風口有塊保麗龍，他上網詢問賣家但對方卻說可以不用管它，讓原PO不知道會不會有影響？

他說雖然價格便宜體積也小，吹的範圍也不大，「我是覺得比加水加冰的那些廢鐵好了，至少真的會冷」。不過這台移動式空調有個缺點，就是噪音大，原PO抱怨壓縮機轟隆隆的聲音很吵，但因為自己預算不多沒辦法安裝冷氣，只好將就買這台移動式冷氣。

照片PO網後網友一致不看好，「這退貨率超高的」、「這個壓縮機這麼吵你受得了喔？」、「省小錢花大錢最佳典範」、「這種東西離風口遠一點就無感了…擺在倉庫生鏽中」、「買這種，樓主有想過裡面的馬達也在室內嗎？」、「兩萬內裝一台國產變頻，爽吹電費兩個月多不到幾百不考慮？」、「還是裝台冷暖變頻比較好，不佔地面空間也省電」、「這種只能直接吹人或是2坪以下房間才適合，而且還要有窗戶可以排熱氣，可以的話還是裝個窗型或分離式冷氣吧」。

更有許多人直呼買移動式冷氣電費會暴增，「電費超嚇人」、「這個我買過，因為壓縮機在內建，會越吹越熱喔（且費電）」、「電費超級貴，你會哭哭的，標準的省小錢花大錢」、「這真的有效省電比裝冷氣好？等你兩三個月後看到電費的回覆哦」、「一開始省那幾千元，後面幾個月的電費就咬走了，再來每月電費有你受的」、「一個夏天多出的電費，可以買好的冷氣機了」、「等你看到電費單馬上心就涼了」。