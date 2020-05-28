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改造師是你？專租凶宅房客貼文找房「兇殺火災都OK」
一般對租房買房有需求的民眾都對發生過事故的「凶宅」避之唯恐不及，但也有人反其道而行。臉書《台北租屋、出屋專屬社團》提供房東房客交換房源資訊。一名網友竟貼出「求租凶宅。多兇都沒關係，自殺兇殺或火災都OK」的要求，並表示自己對住凶宅很有經驗，不怕出事。這樣奇葩的發言讓其他網友們讚嘆不已。
在貼文中，他也解釋了為何要找凶宅的原因。他表示他看過鬼，也相信鬼，但他對鬼就是不會感到害怕。而且他從小就遇過不少次好兄弟，做殯葬大夜也遇過多次，他不犯我，我就不搞他，可以和平相處。加上他對硬體要求不高，能省點錢孝敬父母更實際。
PO文者自稱在做玉石代工，有養一隻瑪爾濟斯犬。之前也住過其他凶宅，但住一陣子後可能房子整理的太好，竟被房東收回去。而在房屋維護上面，他對油漆跟土木小有心得，屋況稍差也不要緊，他會把房子照顧好，還能把牆壁畫成電箱等級的風景彩繪。
對於這名網友的勇敢行為，網友們紛紛表示：「超狂」、「勇者出現了」、「對不在意的人來說真的沒差」、「住凶宅真的很勇敢，我也佩服自己我住不到一年，快起肖」、也有人推薦知名凶宅「台北最硬錦新大樓」。而原PO網友也說感謝各位的熱情回覆，但目前還是沒有房東聯絡他。
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