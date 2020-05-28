陸若武力攻台是否願意為國備戰？ 網友曝這一點：你沒得選擇

兩岸關係這幾年來越來越緊張，今（28）日中國大陸將表決通過「港版國安法」，此舉引爆香港民眾的怒吼，一些評論就認為大陸在解決香港問題後，台灣就會是下一個目標，甚至會出現以武力統一台灣的情況。就有網友發文問道如果真的要打仗了，大家願意回營待命嗎？貼文引起網友的熱議。

原PO在PTT表示現在兩岸關係好像真的很緊張，因為對岸出奇的安靜，沒有在放話，反而是我們自己人在警告，這樣的情況也讓他好奇想知道「如果這次是真的，不是狼來了，你們各位願意回營待命嗎？」他還假設回營沒有薪水，因為最近國家在紓困，不太可能再給每個軍人志願役的薪水，而屆時可能被封鎖，因此糧食還要控管，並且還得每天按表操課，處於隨時備戰狀態，「基於以上條件，各位願意為國家備戰嗎？」

貼文讓鄉民們熱烈的留言發表自己的看法，「先問對岸軍二代、三代願意打仗嗎？」、「替代役可以掃地就好了嗎？」、「教召都一堆人躲了，別笑死人」、「打啊…這什麼問題？」、「我會去，沒什麼好閃躲的，被攻陷後活著只會生不如死」、「一堆中老年人都除役了，只有年輕人要上」、「講幾十年了，打了嗎？」、「為了台灣的民主OK啊」、「為了保護家人妻小，當然願意上戰場」。

還有網友點出無法逃避的關鍵點，「國家徵召還可以不願意喔？」、「徵召令下沒有願不願意的問題」、「願不願意？你沒當過兵喔？」、「徵召不去，是會被當逃兵處理耶」、「這種事情還有的你選喔」、「你是想逃兵？那可能先吃憲兵的子彈吧」、「開戰時全台都算戰場，哪有意願問題」、「不管願不願意，都會被強制徵召啊」。