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哪個YouTuber不營利只為娛樂大眾？網友淚推已故的他

聯合新聞網 / 綜合報導
光頭哥哥。 圖／擷自Youtube
光頭哥哥。 圖／擷自Youtube

YouTube崛起成為現代人的娛樂管道，衍生出全職的YouTuber，靠產生大量影片賺點擊率和接業配維生。大部分的YouTuber拍片為了賺錢，有人問是不是也有不為營利、純粹娛樂大眾的YouTuber，令不少人懷念起已故的網路紅人光頭哥哥。

有網友在PTT問道，YouTuber也是一份工作，所以很怕被黃標（註：被YouTube認定內容不適合多數廣告客戶投放廣告，就會在該影片旁顯示黃色的美元符號，因而無法藉此片獲得廣告收益），導致曝光和點擊率下降，變得沒有營收和進帳。但有沒有那種完全不為營利，純粹一直放影片來娛樂大家的YouTuber？

網友第一個想到的是去年已故的YouTuber光頭哥哥：「過世了才發現他多良心」、「光頭哥哥比一些沒素質的網美好多了」、「光頭哥哥還會祝網友生日快樂」、「唯一支持光頭哥哥」，另外也有網友提到好和弦、梅川伊芙、PH、超直白等人。

「光頭哥哥」陳俊傑以影片「尋找紅心A」走紅，更創出當紅的流行語「母湯喔」，成為網路熱門紅人。光頭哥哥嘗試多種有趣內容，舉凡讀聖經、英文教學、美食介紹、唱歌跳舞、開導感情受挫的粉絲等等，甚至不吝嗇常常拍影片祝福他的粉絲，卻於去年11月13日因病過世，讓不少網友感到惋惜。

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