櫃姐白眼酸她「我們東西比較貴喔」 看到消費金額紀錄瞬間變笑臉

消費購物還要看人臉色，想必原本愉快的購物心情絕對會盪到谷底。一名女網友曾到一家百貨公司買化妝品，沒想到櫃姐卻以為她買不起，不太想搭理她，沒想到結帳時看到女網友過往的消費紀錄，頓時像換了一個人似的立刻變了笑臉，讓她事後將這個專櫃列入黑名單，從此不再光顧。

這名女網友在臉書「爆怨公社」寫道曾有一段時間沒在台灣，前年回來後沒多久發現粉底液用完了，於是便到某專櫃去補貨，結果竟然被櫃姐當作是沒經濟能力的小屁孩，不僅愛理不理還賞她白眼，甚至在原PO要結帳刷卡時還嘲諷地說「我們櫃的東西比較貴一點喔！」讓她聽了快氣炸了。

「賣貴的東西不代表身價也變貴」，原PO說自己又不是買不起，但是櫃姐的問法和鄙視的態度卻讓她不能接受。不過讓原PO更傻眼的在後頭，她說因為自己有貴賓卡的關係，也有加入各專櫃的會員，因此從會員資料就可以查看到過往的消費紀錄，而這名櫃姐看到她以往的消費金額很高，竟然瞬間從輕晀不屑的態度，轉變成客氣的笑臉，講話也沒有酸言酸語了，讓原PO相當傻眼。

雖然遇到如此差的消費經驗，但原PO也表示大部分的櫃姐櫃哥態度都很好，而這個讓她不愉快的專櫃也從此被列入拒絕往來戶，寧可跑遠一點的百貨公司，也不會想再去這個專櫃消費了。貼文一出引起許多網友的共鳴，「真的，最討厭這種櫃姐」、「通常那種不會給她業績，會故意到別的櫃買一堆從她面前經過」、「台灣的百貨專櫃人員慣性喜歡打量客人，不意外」。

還有網友也分享自己被歧視的經驗，表示這樣的感覺真的很差，「沒事沒事，姐都穿拖鞋去沒人理」、「我也是，穿的很休閒去看一間很貴的飾品（那天身上帶4萬已經有看好的東西），結果每組客人進來都有專人帶，我看到自己想要的那組，問店員完全沒人想理我」、「曾經看某家的外套，被櫃姐笑著說『這裡衣服打完折還要破萬喔』」、「我也遇過這種情形，後來可能電腦資訊比較發達了，輸入會員資料後態度立馬轉變」。