司機驚見車輪出現異物 網友笑爆：穿著Prada的輪胎！

車輪出現異物隨時會發生意外，相信每個駕駛人都不願遇上！有司機在Facebook「爆廢公社二館」分享其私家車的車輪插入異物的奇遇，從其分享照片可見，車上其中一個車輪似乎爆了，更插上銀灰色的東西，他其後拆出車輪一看，竟發現那是一隻高跟鞋，尖尖的鞋跟正好卡死車輪中，情況詭異，拆出鞋子一看，更發現那是名牌「Prada」出品的鞋子，令人哭笑不得。

2020-05-28 09:33