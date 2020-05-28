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司機驚見車輪出現異物 網友笑爆：穿著Prada的輪胎！
車輪出現異物隨時會發生意外，相信每個駕駛人都不願遇上！有司機在Facebook「爆廢公社二館」分享其私家車的車輪插入異物的奇遇。
從其分享照片可見，車上其中一個車輪似乎爆了，更插上銀灰色的東西，他其後拆出車輪一看，竟發現那是一隻高跟鞋，尖尖的鞋跟正好卡死車輪中，情況詭異，拆出鞋子一看，更發現那是名牌「Prada」出品的鞋子，令人哭笑不得。
網友對車主遭遇同情之餘也忍不住狂笑，叫原PO試試找鞋子的主人，笑言也許可成就一段浪漫故事，又有人說司機不應生氣，因「鞋子比輪胎更貴」，直指物主損失更慘重，更有人搞笑形容這是「穿著PRADA的輪胎」。
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文章授權轉載自《香港01》
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