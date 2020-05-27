網美咖啡廳換鞋被阻後拿咖啡砸門口 老闆撿起丟進她包包

近來一些咖啡廳越來越不歡迎網美在店內拍照，也因此爆發過不少糾紛。日前有一名網美至咖啡廳用餐時，因想換鞋被老闆禁止而發生一連串衝突，最後網美將咖啡摔在店門口，而老闆將剩餘咖啡與紙杯丟進網美包包，事後雙方在網上各執一詞，雙方的所作所為也掀起網友討論。

近日有一名網美在個人臉書控訴一間咖啡廳，表示她日前到咖啡廳消費時，由於想換舒服的鞋，友人打開行李箱拿鞋，卻被老闆以「禁止商業攝影」為由阻止。雙方僵持不下，網美不悅想離場，而老闆堅持她們已點餐，必須付錢才可離開。最後雙方各退一步，老闆給予六折優惠讓網美將咖啡外帶，網美卻在走出店門口後憤而將咖啡摔在地上，而老闆見狀則將剩餘的咖啡與紙杯撿起，丟進網美包包裡。

事後網美憤怒將事發經過po上網，並表示「我只是要換舒服的鞋子」，同行友人也跳出來表示「因為不能換鞋拍照+店員告知的態度很差，我們打算離開，還被店員擋住，不給我們出去！」並且強調，「店員還『說謊』說飲料已經做好了，要我們付錢才能離開。這根本是強迫消費吧？！」

店家也po文描述當下對話反擊，並強調「客人點餐在法律上屬於口頭承諾，點完餐時與店家契約就已成立，店家有權力拒絕客人解除契約」，同時也呼籲其他店家「你我擁有的都是專業能力，對消費對象的不尊重和無理要求請有所取決。」

事件在網路上引起網友爭論，較多網友支持店家，「店家規定在先就必須遵守，真心討厭每次奧客要做什麼事都以自我為中心，只會考量自己的自私行為，要換鞋怎麼不考慮客人感受？」、「到底誰沒事會帶行李箱去咖啡店換鞋，真的很沒衛生」、「如果有人在我門口丟飲料我也會不爽阿，丟回去剛好而已」。

但也有網友認為老闆有錯，「兩個女生灑飲料的地方是『公有』的財產，但你把飲料塞到女生的包包那是他們『個人』的財產」、「點餐沒付錢店家依法可以提告，但是無權攔阻客人離去，好像會觸犯強制罪還是妨害自由」、「我不同意追到計程車上把飲料丟到人家包包裡，店家真的沒多理性」。

也有許多網友認為雙方都有問題，「雙方面都應該尊重自己的行為，兩個人都有錯」、「雙方都有錯，一開始是顧客不對，但店家的處理態度跟程序不是很圓滑」。