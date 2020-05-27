圓環在台灣變笑話？網曝一原因毀紓解交通關鍵

台灣上下班的尖峰時段，交通壅塞的問題好像一直無解，即便政府蓋圓環來做分流，卻達不到當初原本期望的目的，為人所詬病。近日有網友在批踢踢以「圓環在台灣根本笑話吧」為題發文，引起眾多鄉民的共鳴。

原PO開門見山地直說：「道路圓環在台灣根本只是一個佔地超大的市容美化分隔島吧，跟國外的根本不一樣，硬要加紅綠燈和禁行機車，結果不但沒有原本紓解交通的功用，還變成巨型障礙物」，隨後又補充「圓環行駛邏輯本來就是要往圓環對面或是轉左手邊方向的靠內，要出右手邊道路的靠外，結果不用說加上四個脫褲子放屁的紅綠燈了，內側還禁行機車，導致圓環功能根本被扣到0還有額外成本，所以圓環在台灣根本是被車種分流制搞到變笑話的吧」。

最後，他無奈地指出圓環的優點已完全消失，「明明只要駕駛人不要耍流氓逼車，不要搞臨時狂切內外線，行駛起來根本比直接左轉簡單安全」。對此鄉民們也紛紛表示：「圓環還要配合禮讓規則，不是隨便開的」、「圓環好處很多，但因為台灣少，懂得規則的也少」、「台灣人開車又不讓的，你圓環進去的車，出來的車，互不相讓就是會出事故跟打死結」、「現況是10個人，有9.5個人不會開圓環，警察也是」、「有紅綠燈跟禁行機車的圓環真的是笑話」、「台灣就不適合圓環，客觀來講是這樣」。