理髮師遇男性只會「兩邊推高」？台男崩潰發問知關鍵：沒得選

髮型百百種，可以說是一個人的門面，不管你擁有怎樣的頭型，總是可以找到最適合你的髮型。不過近日有網友在批踢踢提到，台灣的理髮師好像特別喜歡兩邊推高，但是他覺得自己根本不適合阿！

原PO在八卦板以「台灣理髮設計師只會兩邊推高嗎？」為題，表示路上看到10個理髮10個全部兩邊推高，而且前一陣子在高雄板詢問有沒有會剪輕爽男生短髮的設計師，推文也一致認為台灣剪男生就是兩邊推高，就連先前去一家新開幕的理髮店剪髮，都差點幫他剪成金正恩頭，還說這樣比較適合，不禁讓原PO崩潰直呼：「這根本詐騙啊！兩邊推高不管誰都會啊！」

圖／截自ptt

此文一出瞬間引起廣大鄉民的迴響，紛紛附和表示：「油頭、推高，臺男標準髮型」、「你找100的是這樣啦」、「我每次剪頭髮都說隨便他剪，結果都是推兩邊」、「帥哥都兩邊推高啊」、「左右推高後面推高上面打薄剪短」。還有許多人分享自己的「經驗」：「還好我遇到的都直接剃光」、「我都是中間一條嚕到後面」、「還好我禿頭，不擔心」、「還好我都不剪頭髮」。

另外也有不少人點出設計師慣性推高的關鍵，就是「天氣太熱」，減少頭髮覆蓋才涼，「方便啊，台灣熱死了」、「舒服阿，我還請他推高」、「台灣那麼熱，除了兩邊推高還有其他選項嗎」、「涼」、「熱帶國家沒辦法留長啦，真的不要韓劇日劇看多了以為在台灣也可以這樣，台灣很熱容易出油，造型品根本撐不住頭髮，一下就塌了」、「騎機車還想要啥髮型沒嚕光就不錯了」。