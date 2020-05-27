她被親戚要求借名開戶存錢「想領紓困」 網曝後果勸別做傻事

親戚間有時會請託幫忙，但有網友日前收到表姐的要求，希望以原po名義開戶存錢，使她順利拿到政府紓困金，讓原po聽了很傻眼，而網友也紛紛勸她不要當人頭帳戶實在太危險，出事根本擔當不起。

有網友在「Ptt WomenTalk板」發文表示，她的表姐想把一些存款移到別的戶頭，原因是因為怕存款太多資格不符而不能領政府的補助紓困，因此想借用原po的名字去開戶，原po聽聞後相當傻眼便用洗錢防制的問題呼嚨過去。

原po表示這要求已經不是第一次，「之前她媽就已經把錢存在我媽的戶頭裡」，理由竟是怕別人說她戶頭很多錢，事後還導致原po大學時不能申請學費減免，現在還得背負7萬元的學貸，讓她相當不爽直言，「到底為什麼她們母女那麼喜歡把錢存在別人戶頭裡啊，如果只是為了想繼續領政府補助的話，很想去檢舉欸」。

文章一出，網友直呼「就是人頭帳戶啊」，紛紛表示「出事妳就被牽連」、「存摺印章都在他那，你不怕你被當人頭帳戶，出事了就是你倒霉」、「太危險了吧，被做什麼事妳都不知道」、「絕對不要當人頭，出事你根本擔不起」。