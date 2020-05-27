見阿婆辛苦豪買4袋現切水梨 客一吃原形曝光氣炸

現切的水果方便又美味，常吸引許多民眾購買，不過有網友在路邊見攤販寫「現切水梨保證甜」，於是便買了4袋共200元，沒想到一咬後才發現是醃蘿蔔，讓他當場氣炸。

一位網友在「爆怨公社」發文表示，日前他買東西經過一間水果行時，看到一袋袋的現切水果想起高中時與家人的回憶，不久後在停車場的不遠處見有位阿婆剛好在賣現切水果，加上當時天氣炎熱，原po見阿婆很辛苦便決定自掏腰包向他買了4袋水梨，結帳時阿婆還很開心的向他說「水果很甜喔」，而他自認有幫助到阿婆也非常高興。

不過當原po回到車上打開水果享用時，第一口就讓他超傻眼直飆粗語「四袋都是XXX醃蘿蔔」，原po崩潰表示，「我絕對沒有看錯，她牌子是寫現切水梨保證甜，而且一包水果還要價60元，買了4袋對方還說算200元就好」，整起事件也讓原po覺得實在太假好心。

貼文一出，網友紛紛表示「被阿婆耍了，薑還是老的辣」、「阿婆大都是老江湖」、「原本以為是很溫馨的故事，看到後面看來是我錯了」、「阿婆很過分沒錯，但整件事戳到我笑點」，但也有人認為「太不老實了！是我會回去罵、退貨！根本就詐騙啊！水果就水果掛羊頭賣狗肉用蘿蔔騙」。

另外有相同經驗的網友提到，類似事件已經不是第一次發生，「這以前有人遇過耶老招」、「我也被騙過」、「那個阿婆在當地也是很有名，而且都是久久出來擺一次」。