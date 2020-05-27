她28歲存款不到兩萬「資產」曝光後 網全傻：贏過一堆人

如何規劃理財是每個人都要面對的課題，一名28歲的網友突然覺得人生迷惘，存款剩下不到兩萬元，不過原因曝光後卻令網友直呼「傻眼」。

一名網友在「Dcard」理財版發文，她快邁入奔3的年紀，存款卻不到兩萬，因此相當迷惘，她住在南部、月薪35到42K、無學貸、卡債、車貸、雙親也不用扶養，在學生時期家人安排了儲蓄險，加起來總共約50萬，一部分還在繳納中。

原po去年買了房子，家裡有資助一點頭期款，要背30年的貸款，一個月需繳一萬多，加上牙套、寵物等等其他開銷大概1萬左右，她想要理財因此也開始訓練自己記帳，但對於股票卻完全一竅不通。

生活雖然還過得去，但原po認為自己現在是「負債」的狀況，沒有可隨時挪用的預備金，萬一出事不能上班就完蛋了，因此她也常常在想，「這麼早買房會不會太衝動了？」，希望網友們能分享自身經驗及建議。

許多網友建議原po，可每個月多存一點緊急預備金以防萬一，「如果過得自在應該還行，不過你資金的安全性確實有問題，一旦失業，危險性就很大了」、「其實你每月的房貸也算在存錢，只是除此之外，每月再撥個5000左右當緊急預備金存款，記得先扣儲蓄才是你能花的」、「房子就是你的資產啊，不必後悔，最可憐的是一堆存款要上不下還沒辦法買房的，2萬確實少，多增加被動收入認真規劃薪水分配比例，少購物」。

有網友則認為，買房是好事並建議原po可以提升自己增加收入，「反正過的開心就好啊，每個人生活過法都不一樣」、「房貸才一萬很可以啊！你現在要做的是，多去增加自己的能力（進修），這樣才能提升薪水或是跳槽」、「光是南部就贏過一堆人了」、「反過來想⋯有的人到28歲還沒房子呢⋯」、「有五十萬儲蓄險又有房，還不到迷惘的程度吧？頂多只是流動資產不足而已，只是你大多的錢都卡在固定資產，如果有意外很難變現，但話又說回來，就算一時有需要，和親友借錢撐過去也不是不行，所以我覺得不是什麼大問題」。

不過仍有網友認為，沒有存款會過得很辛苦，「沒現金流，0分，過的很辛苦」、「我不會這麼早買房，風險太大」。