屈臣氏客服驗證碼是外星人語言？網笑：0客訴的絕妙高招

為了確保系統資料的安全，大多數業者的網路客服留言區，都會設置圖形驗證碼，防止他人惡意干擾網站營運。不過，一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，友人想在知名藥妝店屈臣氏的網路商店消費，卻遲遲無法刷卡付款，正當他準備填寫表單，要留言請客服人員處理訂單問題時，竟發現表單的「六位數安全碼」完全無法辨識，讓他驚呼「這驗證碼給鬼看的嗎？」

該名網友在PTT上發文說到，友人想在屈臣氏的網路商店購買保險套，但刷了兩張卡仍無法付款，訂單也沒有成立，最後卻收到銀行的刷卡成功簡訊，由於當時沒有客服在線上，因此他決定留言給客服中心。從附圖中可以看見，表單中的安全碼呈現無法辨識的狀態，看不出究竟是數字、英文字母還是任何符號，也難怪原Po會如此無奈。

對此，網友們看了紛紛表示，「哪裡有數字我完全看不出來」、「國王的數字，你聰明嗎？」、「笑了！網頁裡驗證碼沒一個是看得懂的」、「那到底是數學符號還是日文」、「點進去看，不管重整幾次沒有一個看得懂」；還有網友笑稱，「言下之意就是希望消費者不准提出任何問題」、「根本不讓你提問」、「又學到一招了，我很快可以湊齊一百種0客訴的辦法」、「網路客服就這樣度過了平靜的一夜」。

對此狀況，屈臣氏回應表示，內部正在排除驗證碼顯示障礙的問題，建議民眾先利用線上文字客服，或是來信客服信箱與業者聯繫。