老外夜晚酒醉在台北街頭荒腔走板 現場竟無人制止

台北深夜燈紅酒綠，各國朋友都會集中在信義區小酌取樂，不過有外國網友在臉書發文表示，深夜在台北拍到了令人難以置信的一幕，影片中一名外國男子不斷騷擾清潔人員，還將清潔人員的工具、垃圾桶拿來把玩，但是周圍沒有半個人出來制止，外國網友怒斥這種行為簡直就是野蠻人。

外國網友將影片上傳到臉書，公開怒斥這種不尊重人的行為並表示「如果你決定出國讀書但選擇表現得像個野蠻人，那你實在應該待在自己的國家發展」，他也憤怒表示，最糟糕的問題是，其他人居然也沒有特別阻止這樣的行為，只會說「這就是外國人的行為」。

影片一出引來眾多網友撻伐，「酒醉趕快回家啦！別丟人了」、「通常人喝了酒都會顯現真實的智商，外國人也不例外！」、「酒鬼不分人種」、「真的超級不尊重人，自以為自己很屌」、「不歡迎這種人」。

還有網友表示自己當時也在場，「昨天下午在ATT有遇到這群人（約有10來個人）， 那時候他們就已經在發酒瘋了，大聲喧嘩呼喊還干擾別人用餐，有個女的站上戶外的用餐桌上扭來扭去，然後其他人在下面鼓譟，一直大聲吶喊，現在看到影片，沒想到到了晚上更誇張，還有人拍到他們爬到別人的貨車車頂上」，荒腔走板的行為令人不忍直視。