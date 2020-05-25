把客運當成搖搖車開 客運司機開車狂搖方向盤嚇壞民眾

客運司機狂搖方向盤嚇壞民眾！有民眾在17日凌晨搭乘國光客運從台北前往高雄，上車睡到豐原時被晃醒，沒想到是客運司機開車時瘋狂搖晃方向盤，民眾嚇得趕緊拍影片，在朝馬站下車並向站長投訴，事後客運業者表示，司機當時有感冒身體不適，但絕對沒有超時駕駛，之後也已經要求他暫停駕駛。

有民眾在「爆料公社」發文表示，17日凌晨搭乘國光客運從台北前往高雄，上車後一路睡，到豐原時被車子劇烈搖晃晃醒，原來是司機開車時狂搖方向盤，雖然覺得司機開車超怪，但又不敢驚擾他，隨即拍下影片，中途停靠朝馬站時便拿影片詢問站務員，站務員只回：「我會跟司機說，請他好好開車」然後司機就繼續南下。

網友看到影片都驚訝表示，這樣危險駕駛應該報警比較快，「好像在玩方向盤耶！」、「太恐怖了！應該馬上出聲，司機先生你在幹什麼！」、「他開的是扭扭車」、「搖呼拉圈喔？」「司機會不會疲勞駕駛？」。

也有網友說，「應該車子有問題，不然方向盤晃成這樣，絕對讓你暈到吐，不可能還能穩穩的錄影」、「搞不好定位出問題，定位出問題，開高速真的駕駛手會抓不住」、「感覺方向盤間隙很大，不然以駕駛這樣轉方向盤，你不可能那麼穩定的拍」、「這個跟司機沒關係，車子沒偏移車道，方向盤轉成那樣是『壓縮比』太大，該進場維修」。而客運業者則坦承，確實是司機開車不當，事後會加強訓練，並且暫時調離國道路線。