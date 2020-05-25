搬家後種植10年藥草被偷光！ 鄰居嗆：只是幾個花盆，我們吃掉了

偷東西還理直氣壯？一名網友家中買新房，近2周全家先搬至新房入住，想不到返回舊家時，發現媽媽在花園精心栽種的藥草與玫瑰花被破壞，五大盆花都被搬走，種植十年的10幾顆牛奶埔藥草也被鏟走。報警後抓到是鄰居所做，對方竟說「只是幾個花盆而已，牛奶埔也吃掉了」，讓網友媽媽很是心痛，決定提告。

有網友在爆怨公社發文表示，她的媽媽在家裡花園精心栽種了一堆藥草及玫瑰花。最近買了新房子，因此先搬到新房子兩個禮拜，在這段時間也都有回舊家巡巡看看。

想不到返回舊家時，發現家裡花園全被毀了，五大盆花盆都被搬走了，花園土地上種的10幾顆十年的牛奶埔都被鏟走，網友媽媽又急又心疼的報警。

網友媽媽問了守衛，原來是同個社區的某戶人家趁我們不在家來偷走。警察帶著媽媽到嫌犯家裡，結果嫌犯大嬸居然罵網友媽媽「那些牛奶埔我們已經吃掉了，又沒什麼」。

警察要求嫌犯大嬸回警局備案，對方還態度囂張。該網友表示，「她們一直說我們房子賣掉那些東西都能拿，可是我們房子根本還沒賣，就算賣了也是新屋主的東西啊，憑什麼她們可以拿」。該網友補充，經警方詢問發現，是掃地阿姨叫兩個人去搬的，掃地阿姨到警察局後還說，又不是不認識，幹麻要鬧這麼大。

該網友痛心表示，「我媽媽是個非常愛花愛草的人，她的藥草都是各地朋友送的，她每天早上上班前最開心的事就是去看她的寶貝花園。自己心血被全毀的當下，真的很難過」，她也補充，「警察從嫌犯家中搜到的藥草贓物，都已經乾枯沒辦法救了，確定會對小偷提告」。

其他網友也氣憤留言「請妳媽媽別為了那種人哭，不值得！那種人沒有受到懲罰只會愈來愈過分！支持你們提告，加油！」、「偷竊是公訴罪！趕快告下去」、「偷還有臉說誰敢欺負？！我也是開了眼界」、「不問自取即為盜」、「現在真的都是做錯事的比較大聲欸」。

被偷走的牛奶脯，是一種常見的藥用植物， 屬於對葉榕桑科植物，功效包括消除筋骨痠痛、強筋健骨、通血路等，因其生切時會有白色汁液流出，而被客家人稱為羊奶頭。