賣場零食一包16兩包「特價38」 網友：在考大家算數

平時買東西總會看到一些特價標語，吸引消費者多拿幾分商品，但實際計算金額是否真如店家所說有省到錢呢？有網友就在臉書上po文，表示她到知名超市買零食，結帳時店員告訴他「兩包特價38」，但當他回家查看明細時，發現一包只要16元，也讓其他網友笑說：「買東西還要考數學」。

網友23日在臉書社團發文，分享自己買零食的經驗，他表示當天店員告知零食兩包38元，但一位他只要一包，所以並沒有再多拿。結果回家查看明細時，發現該包零食一包的價錢只要16塊，等於兩包只要32元比特價更便宜，讓原po「滿頭疑惑想不透」。

而這樣的情形不只出現在這位消費者身上，留言區中也有人分享在某知名大賣場買枕頭，標價329元，非會員價159元，讓網友笑稱：「它們逼我退會員嗎」；其他像是砂糖、礦泉水等商品，也都有出現特價其實並沒有比較便宜的情形。

對此網友表示，這是商家常見的手法，以特價吸引消費者，但其實並沒有便宜太多，也因此不想當冤大頭最好還是要稍微比價一下，「在考大家算數」、「這種事情不是第一天，習慣就好，自己結帳前先算一下」、「計算機，隨身帶」。不過也有人認為這樣的狀況可能是店家標錯價格，並非刻意的行銷手段。