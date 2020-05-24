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為何超商三角飯糰海苔放一整天都不會軟？ 網曝關鍵：包裝問題
超商美食相當多樣，不管冷食、熱食都一應俱全，甚至有人三餐都在超商解決，然而其中的「御飯糰」更是許多人購買時的首選。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，他認為有吃過超商三角飯糰的人應該都知道，御飯糰外有超大的海苔片包覆著，但他卻觀察到即使飯糰放在架上已經好幾個小時，上面的海苔都還是不會變軟，甚至還發出「卡滋卡滋」的聲音，於是他就好奇的詢問廣大網友「為何超商的三角飯糰海苔不會軟？」
原PO在文中表示，大家應該都知道超商的飯糰都有超大的海苔片包覆，不過他卻不明白，為何御飯糰已經在架上放了好幾個小時，甚至有時到一天以上，但在入口時海苔竟然還是脆的，而且能聽到「卡滋卡滋」的聲音，原PO覺得相較於迴轉壽司上的「軍艦」款壽司，多轉個幾圈海苔可能就開始軟了，因此他就發文問道「超商三角飯糰的海苔都不會軟？有掛嗎？」
PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言超商御飯糰海苔不會軟掉的關鍵原因「因為海苔跟飯團是分開的，所以當然不會軟掉啊」、「是獨立包起來的啊，隔絕水和空氣」、「因為海苔有用塑膠膜隔開，所以飯就算變濕也不會影響到海苔，但是迴轉壽司就沒有，可是還是有些連鎖店會看放了超過幾小時，他們就會更換」、「有分開的包裝設計啊」、「那包裝記得是日本人發明的」、「包裝的問題啦」。
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