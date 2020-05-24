為何超商三角飯糰海苔放一整天都不會軟？ 網曝關鍵：包裝問題

不論是買房還是租屋，住家周圍環境、商圈、通勤時間、房價等，都是重要的考量因素；依據不同需求，每個人宜居的城市及區域也不盡相同。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，自己住在新竹，認為此區的房價都是在「削工程師」，生活機能、觀光產業也不太發達，讓他相當不滿意。因此想詢問網友，若是只考量到「網速」，且周邊僅需簡單的火車、公車站，何處是便宜且適合的宜居城市呢？

2020-05-23 11:36