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夜市招牌「台式牛排」是大雜燴？網熱議經典配餐

聯合新聞網 / 綜合報導
台式牛排中常見的配餐有三色豆、鐵板麵及荷包蛋。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
台式牛排中常見的配餐有三色豆、鐵板麵及荷包蛋。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影

對外來文化接受度頗高的台灣，匯集了各國的道地美食，再適度融入台式口味，塑造出台灣特有的滋味。而夜市常見的「台式牛排」，就是將來自歐洲國家的西方料理牛排，搭配上台灣民眾喜愛的鐵板麵、蛋、蔬菜或是三色豆。不過，一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，在外國人的眼裡「牛排就是牛排」，他們對台式牛排的觀點可能就像「義大利人之於夏威夷比薩」般無法認同，這讓原Po相當好奇台式牛排的精髓究竟為何。

該名網友在PTT上發文提及，「台式牛排的起源是孫東寶，通常是牛排+三色豆+鐵板麵+半熟蛋」，但在外國人眼裡牛排就是牛排，台式牛排卻將單純的肉排料理旁，加入多樣化的配餐，讓原Po直呼這「根本是邪教」，很想知道到底台式牛排中重要的配餐為何。

對此，網友們紛紛認為是「黑胡椒醬」、「蘑菇醬」、「綜合醬汁」、「三色蔬菜」、「沙拉吧」、「醬跟鍋巴」、「荷包蛋」等，也有人提及「麵包、玉米濃湯、三色豆、青花菜、鐵板麵、蛋」。

台灣師傅習慣將台式口味融入異國料理的情況相當常見，日前一位來自泰國的華人網紅，就控訴台灣業者以番茄加上九層塔葉去料理「打拋肉」，但他認為打拋肉應是用「打拋葉」下鍋炒，甚至認為師傅此舉是開了一個天大的「國際玩笑」，因此拍片呼籲大眾別再污名化打拋肉了。

孫東寶 PTT

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