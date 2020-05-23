她收罰單一看傻眼 網笑翻：根本是鬼畫符

民眾收到罰單心情一定開心不起來，若是員警書寫罰單字跡太潦草，使人看不懂罰單內容，更會加深民眾的不滿。有網友近期上網發文，分享一張罰單照片，只見罰單上的文字相當潦草，相當難看出具體內容，而貼文一出後，許多網友紛紛留言，表示完全看不懂，直呼罰單上的字根本是鬼畫符。

台南警一分局員警近期因罰單字跡太好看，而在網上引起熱烈討論，不過原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享的罰單字跡卻與此相差甚遠，只見罰單上除了數字、日期外，其他的文字相當難辨識，原PO對此不滿表示「被開單很不爽，看完單子更不爽」。

對此，許多網友紛紛留言回覆，「這是符令，相信我這是符令，還是鬼畫的」、「這員警有兼差師公嗎」、「完全看不懂耶」、「這張罰單應該可以去申訴，搞不好會撤單」、「如果在古時候可能是有名的草書書法家」、「還能猜出是騎車未戴安全帽」、「抱歉我只看的懂數字」、「藝術果然不是我能懂的」、「看了真的會很火，寫字寫這樣，乾脆畫圖好了」。