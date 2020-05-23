梅雨來了傘又被偷！網分享護傘奇招再曝1妙方「最保險」

在梅雨鋒面與西南氣流的夾擊下，台灣各地連日襲來的豪雨，讓不少民眾找出自己的防水裝備，準備應戰梅雨季節。不過，近日一名男大生就在社群論壇PTT上發文說到，儘管下著滂沱大雨，自己仍撐著傘去上課，沒想到課上完了，要返家時才發現，雨傘居然被別人拿走了，且這已是他大學生涯中被偷走的第3支傘，讓他崩潰直呼：「究竟怎麼防止別人偷傘！」

該名男大生在PTT上發文表示，「今天台北一個滂沱大雨，但小弟還是撐著雨傘去上課了，上完兩堂課出教室之後發現，我的傘居然被別人拿走了」，並提及大學生涯中已被偷走3支傘了。他無奈地表示，難道自己只能學日本知名漫畫「烏龍派出所」的主角「阿兩」在傘柄上貼圖釘，才能不再被偷傘嗎？因此想詢問大家，有沒有防止他人偷傘的好方法。

對此，不少網友就曾遇過類似狀況，紛紛回應原Po的貼文，「有次去買小火鍋，在裡面等外帶，然後出來傘就被偷了，只能默默地去便利商店再買一把」、「還有一種情況是買超商會賣那種大眾傘，結果剩下來是跟你同款，但是髒舊程度差很多的」。眾人除了提供自身經驗，也分享曾經看過的「護傘奇招」，「看過上面綁頭髮和紅包袋的」、「貼一個不存在，但是像警察機構的標籤」、「帶很醜的那種」、「買便宜的透明或卡通傘，大部分的人不會拿，因為太丟臉」。

大多數網友則建議原Po，還是「自備塑膠袋或傘套，帶著走」是最保險的方法，「帶進教室，拿傘套包好就好了」、「用傘套帶進去，放外面一定被偷」、「傘不離身，摺疊傘可以用飲料提袋裝，大直傘我也買雨傘套或是商場門口的傘套留下來重複使用，傘離開視線就可能被偷」。