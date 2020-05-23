便宜又宜居的縣市在哪？網揭「1聖地」：中北部人都沒發現

不論是買房還是租屋，住家周圍環境、商圈、通勤時間、房價等，都是重要的考量因素；依據不同需求，每個人宜居的城市及區域也不盡相同。一名網友就在社群論壇PTT上發文說到，自己住在新竹，認為此區的房價都是在「削工程師」，生活機能、觀光產業也不太發達，讓他相當不滿意。因此想詢問網友，若是只考量到「網速」，且周邊僅需簡單的火車、公車站，何處是便宜又宜居的城市呢？

該名網友在PTT上發文提及，如果不考慮工作、交通、娛樂，也不論孩子的教育、學區問題，僅是單身一人居住，「只要自己宅在家用得到高速網路，偶爾出門玩坐火車、公車就好」，周邊能買便當、叫外送，其餘生活用品用網購補足即可。綜合以上條件，想詢問廣大的網友們，「最便宜的宜居縣市首選何處？」

原Po接著表示，「現在住新竹很不開心，房價根本削工程師的，東西也不好吃......交通也沒有很方便，觀光也不知道去哪」，認為新竹除了與竹科平行、垂直的相關產業外毫無吸引力，「這種房價跟建設，還不如住鄉下就好」，覺得自己未來若想搬家，會將「便宜」及「慢活」這2項因素納入首要考量。

對此，部分網友就建議原Po可以移居苗栗、台東或是礁溪等地。一名內行網友則直指，位在彰化市區與員林市中間的「大村鄉」就是個好選擇，「房價是隔壁彰化、員林的6折，有火車站，要去烏日高鐵站，電聯車也只有20幾分鐘，工作機會很多、網路很快、吃的很多」，且周邊短距離內醫院、大賣場、健身房等應有盡有、房價又低。他更指出，「這個只有中部的巷子內的人才知道，台中人、台北人他們都還沒發現這個地方」。