公司開年薪300萬挖角！他曝「工作地點」 網友秒勸退

去國外工作拿高薪是許多人的夢想。一名網友被一間公司以年薪300萬的條件挖角去上班，不過工作地點卻讓他相當猶豫，引起許多網友討論。

一名網友在「批踢踢實業坊」八卦版發文，一間中國高科技廠以年薪300萬的條件挖角他去上班，他表示在台灣沒看過給工程師這麼高的薪資，令他很心動，但公司地點在「浙江」卻讓他相當猶豫，於是想詢問網友們的建議。

網友紛紛表示，「記得中國錢好像很難匯出來」、「首先要確定匯的出來」、「現在去怕沒命回，而且挖角三百算底」，有網友則認為科技業年薪都是300萬起跳，「科技板都300起跳，尼（你）這樣會被笑，除非是300w人民幣」、「跑到大陸才300萬，乾脆別去了」、「薪水有價，台灣價值無價，建議你留在台灣賺台灣價值」、「台灣不是沒有，會這樣問的表示沒在台灣找到這種職缺」。

不過有網友認為，如果比台灣薪資高可以考慮「幹嘛不去，至少能早幾年退休」、「當然去R，這種薪水在台灣不好找」、「年輕沒有家室的話可以過去，300w在那邊可以過得不錯了，台灣要300w大概要主管職以上了」、「當然去啊，去一年可以回台灣付房子頭期」、「如果是你在台灣的收入三倍，那就去吧，別跟錢過不去，錢要轉回台灣花的話很多管道的，透過公司轉」。

有網友分析，大陸新冠肺炎疫情尚未穩定，去之前要先想清楚「這算是外派的薪水行情，如果你在台灣科技業領不到兩三百，但是外派有的話的確可以考慮，只不過現在對岸疫情的關係，你要想清楚」。