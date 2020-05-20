台灣八景島水族館是否有賺頭？ 網曝1關鍵優勢：有機會

日本橫濱人氣水族館「八景島水族館」分館「X park」將於今年夏天在桃園開幕，成為北台灣最大的水族館，對此許多網友表示非常期待，不過卻有網友提到過去全台灣的海洋世界都是虧損的，也讓他好奇詢問「桃園蓋這間真的有賺頭嗎？」

今（20日）一名網友在PTT以「桃園蓋了一間日本規模水族館有賺頭嗎？」為題發文，並在內文中表示，全台最大的日本橫濱八景島水族館分館「X park」將在桃園青埔開幕，號稱投資了200億，擁有地下兩層、地上三層4000坪的大空間。

不過原PO卻提到，過去全台灣包含公、私立的海洋世界都是虧損的，他也實際計算「這種私人大型海洋世界，門票算個1000元好了，一年應該要500萬遊客才能頂住吧？平均每天要破萬人買票進場？」讓原PO直呼「覺得不太樂觀」，這也讓他好奇詢問「觀光客真的有錢會跑來台灣不去日本嗎？桃園蓋這間真的有賺頭嗎？」

文章曝光引起網友熱議，許多人認為因為屏東海生館距離太遠，於是X park開在桃園對北部人是一大福音，「在高鐵旁邊而已，台北新竹人都會去吧」、「應該會比其他賺吧，地點就屌打其他間了」、「這間有機會，在北部，又有機捷高鐵，旁邊又有outlet、影城」、「會想去，因為屏東太遠」、「有大台北當市場，旁邊蓋座百貨公司跟電影院人潮就會爆」、「有搞頭、腹地人潮夠、墾丁海生館遠爆」。

另外有許多網友表示「當然不可能只賺門票啦，去一天要吃、要喝、要買」、「如果夠大，維護配套做好，逛街美食親子空間，可行啊」、「同時在旁邊買一圈建地，整區蓋起來炒房，賺到爆好嗎」、「如果有一個像沖繩美麗海那樣的水族館，我會想去」。也有許多人認為剛開幕時人潮一定會擠爆，不過後續長遠效果還是要看經營策略。