為何台灣經濟贏多國邦交國卻很少？ 網曝關鍵原因
今天是蔡英文總統520就職，日前有網友在ptt發文問「為啥台灣很少邦交國，經濟還贏很多國家？」引起網友正反面的廣大討論，有網友質疑「就算GDP也是亞洲四小龍最後一名，還前段班？？？」但也有許多網友認為會說台灣不好的，可能都沒出過國，因為台灣光靠治安跟生活便利，就屌打許多國家，並稱「原因很簡單，因為是民主國家」。
根據統計，台灣2019年全球GDP排名第23，人均GDP計算排第38名。原po在ptt上問，中國人很愛嘴台灣邦交國少，但為何台灣的經濟生活水準還是保持在世界的前段班？
許多網友紛紛回應，「台灣的缺點就是人口太多了，生活環境不好，不是沒錢」、「不要說別的，光醫療技術跟看病便宜就屌打很多國家了」、「台灣只是沒跟其它國家有官方外交，但有經濟往來」、「所以人家都說台灣適合養老呀」、「保持成長率，大概十年可以超越西班牙」。
還有網友在ptt上嗆辣表示，「台灣是不是還有很多人窮到沒有辦法出國去走走？這些自卑到不敢相信台灣是世界前半段的國家是怎樣？」認為其實歐洲一半的國家都比台灣差，況且全球200多個國家，台灣應該隨便排都有前30名。
不過此番言論，也有部份網友不認同，表示「生活便利跟治安，跟經濟有什麼關係，北韓治安也很好喔」、「 台灣生活水準世界前段班?有沒有那麼自我感覺良好」。
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