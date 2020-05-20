郵差先生按電鈴15秒就閃人 3樓住戶怒：能別這麼狠嗎？

郵差送掛號信件一般會按電鈴通知收件人當場簽收，不過一名家在三樓的女住戶電鈴響後奔下樓卻不見郵差人影，感到非常疑惑，日前她調閱監視器，竟發現原來是郵差一按完電鈴就調頭走人，讓她氣到打去郵局申訴，對方卻沒有改善之意，於是無奈PO網「郵差先生可以不要這麼狠嗎？」，引起諸多網友兩極討論。

該名三樓的女住戶在「爆怨公社」指控郵差先生，「可以不要這麼狠嗎⋯你按電鈴到你騎走只有15秒的時間，讓我從三樓衝下來到一樓開門⋯⋯然後你又不見人影，如果不想等就不要按電鈴，直接貼紅色單子我去領，要按電鈴就等我一下，我打去郵局申訴你也還是一樣的態度」，並附上監視器影片。

讓有一樣經驗的網友深有同感地說，「每次一下樓就找不到人」、「不如都去郵局本人領還比較快」、「我們這邊是坐在車上按喇叭，沒回應就走了」、「我家過去連按電鈴都沒按直接貼單，後來照三餐投訴就有改進了」。

監視器畫面中可見，郵差先生按完電鈴立刻轉身離開，不過影片只有7秒鐘，有人質疑發文者誤會了，「這樣是否斷章取義？」，還替郵差們平反，「有些郵差會先把附近的一起按，不然一個一個等，會等死人」、「郵差負責的區域真的很大，真的很趕時間」，更建議「聽到鈴聲無人回應~自行下樓到郵差機車旁集合」，也有人表示遇到的郵差非常敬業，「我這邊郵差都很認真一直喊xxx掛號~~~至少會喊3聲以上」。