住恆春飯店驚見血跡和筷子「一輩子陰影」 網一看：這間有名

日前有民眾入住一間恆春的飯店，但沒想到卻造成一輩子的陰影，房間內不僅牆上有血跡、床裡埋藏筷子、床單是別人睡過翻面繼續使用的，更誇張的是在當事人通知房務人員來更換床單後，竟還竄出小強。文章一曝光吊出許多住宿過的苦主，更有人留言「這家真的『超精彩』，不意外！」

「住過那麼多飯店名宿，第一次遇到衛生那麼糟糕的飯店！」一名網友在臉書社團「爆怨公社」替朋友抱屈表示，日前友人入住恆春一間飯店，但沒想到房間內的地板上都是長頭髮還有橡皮筋，就像是沒打掃，不僅如此，床單還是睡過又翻面繼續使用的，讓友人看到立馬起雞皮疙瘩。

不僅如此，友人還提到房間內的牆面上竟然有血跡，而且床裡還埋藏著一支筷子，更傻眼的是之後在他請服務人員來更換完床單後，居然還跑出小強，嚇得他驚慌失措，更說「這會是一輩子的陰影」。這個可怕的住宿經驗也讓友人直呼根本是「籤王房間」、「住一次永生難忘」。

文章曝光後許多網友紛紛表示「這家很有名啊！都靠旅展的住宿券跟團體在撐而已！」、「之前去旅展買了一千塊的住宿券，上網查了評價爛到爆，趕快脫手賣掉」、「這家⋯⋯不意外！」、「好噁心，住宿本來就該舒服的住，那麼多垃圾是怎樣，還有小強更無法接受」、「確定有去清房間嗎⋯⋯」。

另外也有許多入住過的苦主們留言提到「這間我們早在5、6年前體驗過了！真的是『超精彩』的！」、「住過一次，也是第一間安排的房間很糟糕，換了第二間還是覺得很不舒服」、「這家我15年前剛結婚時被騙過，相片很美。床會搖，抽屜打不開！都是進香團在住的」、「想當年小學、國中畢業旅行都住過呢⋯⋯總之現在有經濟能力就不會去住了」、「這間我十幾年前蜜月旅行住過一次，真是永生難忘啊」。