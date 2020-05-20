蔡英文拋六大核心戰略 網質疑「把精密產業當路邊包膜」

蔡英文總統今日上午發表就職演說，其中談到對於台灣的產業經濟，將特別針對未來產業發展，並拋出「六大核心戰略」，包含發展結合5G、數位轉型、強化資訊跟數位相關產業及進軍航空及太空產業，而此番演說也在ptt引發正反議論，有網友就質疑說「把精密機產業講得好像路邊手機包膜人人都會」。

原po在ptt表示，兩年前的精密機械，難道現在限縮到只能跟航太綁一起嗎？如果精密機械的紅利得要沾到航太才有機會，那當初恭喜還在機械領域的朋友看來是太早，並指出台灣接連被中美大戰和疫情所困，苦撐一年，好不容易疫情趨緩，但政府給機械的紅利好像又縮水了。

原po還說到，先不說台灣有幾個機械界公司可以在五年內沾到航太，就算沾到，台灣現在的機械實力能搶到多少航太訂單都是未知數，稱「台灣現在機械實力若把主力拿去航太競爭，那叫未走先想飛」。

對此，有網友就回文表示「航太程度的精密機器才是技術轉型升級的領域啊，其他都是紅海，中國都會了做得出來了，不能跟上就早點收拾退休吧」，認為中國都從幫歐美代工汽車飛機到買下歐洲車廠了，還有什麼不能做的？稱原po所說的軸承，台灣還能保有幾年優勢？並表達自己雖然不懂精密機械，但是知道做不到航太標準的門檻，那就只能再吃幾年老本，然後被前段班下來順便吃掉。

不過原po也回嗆「你說其它都是紅海就太誇張，你對機械不熟吧，況且你先說你不懂精密機械，又武斷說做不進航太那機械只剩幾年老本可以吃，不懂該產業還可以這麼有底氣斷言該產業未來，你也能算上一枚奇異人士了」。

而多數網友也不看好這六大核心戰略，紛紛表示「精密機械口罩機不算嗎？呵呵」、「可以說一點做得到的嗎？從最簡單的修憲，好嗎？」、「餅我也會畫」、「把精密機產業講得好像路邊手機包膜人人都會」。