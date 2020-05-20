快訊

有影片！蘇嘉全搶念就職誓詞2字 蘇貞昌超殺眼神瞪過來

【外籍生又淪學工1】來台念企管、餐旅 卻變冷凍廠剝雞皮

蔡英文拋六大核心戰略 網質疑「把精密產業當路邊包膜」

聯合新聞網 / 綜合報導
總統蔡英文今日就職談話中提到要發展六大核心戰略產業。聯合報系資料照／記者陳煜彬攝影
總統蔡英文今日就職談話中提到要發展六大核心戰略產業。聯合報系資料照／記者陳煜彬攝影

蔡英文總統今日上午發表就職演說，其中談到對於台灣的產業經濟，將特別針對未來產業發展，並拋出「六大核心戰略」，包含發展結合5G、數位轉型、強化資訊跟數位相關產業及進軍航空及太空產業，而此番演說也在ptt引發正反議論，有網友就質疑說「把精密機產業講得好像路邊手機包膜人人都會」。

原po在ptt表示，兩年前的精密機械，難道現在限縮到只能跟航太綁一起嗎？如果精密機械的紅利得要沾到航太才有機會，那當初恭喜還在機械領域的朋友看來是太早，並指出台灣接連被中美大戰和疫情所困，苦撐一年，好不容易疫情趨緩，但政府給機械的紅利好像又縮水了。

原po還說到，先不說台灣有幾個機械界公司可以在五年內沾到航太，就算沾到，台灣現在的機械實力能搶到多少航太訂單都是未知數，稱「台灣現在機械實力若把主力拿去航太競爭，那叫未走先想飛」。

對此，有網友就回文表示「航太程度的精密機器才是技術轉型升級的領域啊，其他都是紅海，中國都會了做得出來了，不能跟上就早點收拾退休吧」，認為中國都從幫歐美代工汽車飛機到買下歐洲車廠了，還有什麼不能做的？稱原po所說的軸承，台灣還能保有幾年優勢？並表達自己雖然不懂精密機械，但是知道做不到航太標準的門檻，那就只能再吃幾年老本，然後被前段班下來順便吃掉。

不過原po也回嗆「你說其它都是紅海就太誇張，你對機械不熟吧，況且你先說你不懂精密機械，又武斷說做不進航太那機械只剩幾年老本可以吃，不懂該產業還可以這麼有底氣斷言該產業未來，你也能算上一枚奇異人士了」。

而多數網友也不看好這六大核心戰略，紛紛表示「精密機械口罩機不算嗎？呵呵」、「可以說一點做得到的嗎？從最簡單的修憲，好嗎？」、「餅我也會畫」、「把精密機產業講得好像路邊手機包膜人人都會」。

蔡英文 航太

延伸閱讀

蔡英文拋修憲 辜寬敏盼新憲打破當前困境

蔡英文推兩岸維持現狀 專家：演說展現改革決心

陳明通回應蔡英文演說 兩岸和平、對等、民主、對話

「總統故鄉」美麗和哀愁 小英就職村民點滴在心頭

相關新聞

蔡英文拋六大核心戰略 網質疑「把精密產業當路邊包膜」

蔡英文總統今日上午發表就職演說，其中談到對於台灣的產業經濟，將特別針對未來產業發展，並拋出「六大核心戰略」，包含發展結合5G、數位轉型、強化資訊跟數位相關產業及進軍航空及太空產業，而此番演說也在ptt引發正反議論...

移工薪水贏過很多人？ 網曝關鍵原因「用時間換來的」

許多移工離鄉背井來台打拼工作，相當辛苦。有網友在路上常常看到移工假日會和朋友出去玩、花費也不小，讓他不禁好奇「移工是否真的有賺到錢」，引起許多網友討論。

樓上浴室漏水引天花板裂大縫 他害怕睡到一半浴缸掉下來

天花板裂痕又漏水，有網友表示，房間天花板裂痕狀況嚴重，加上鄰居的浴室又剛好設在正上方，因此害怕有天會大崩裂，而網友則勸他沒修繕好先不要住，除補強外也得跟樓上住戶好好協調處理。

疫情影響！他在加拿大工作一個月爽領10萬 網打臉：寧願出門

新冠肺炎疫情影響，許多產業紛紛減薪或歇業，一名網友分享在加拿大工作的經歷，沒想到竟然能夠一個月輕鬆領到10萬元，引起許多網友討論。

她逛全聯看到「這款吐司」秒買 網友：當早餐很方便

全聯福利中心是主婦和小資族最愛的超市之一，常常推出高CP值的商品，造成搶購潮。有網友推薦一款「三明治吐司」，沒有吐司邊且質地鬆軟，相當方便再加上價格實惠，引起許多網友討論。

趁好天氣洗車「下秒瞬間悲劇」 他臉綠：老闆表情記一輩子

很多男人視車子為老婆，看到洗車後車子乾淨發亮可謂十分治癒。台灣有一名網民表示，日前看天氣不錯，於是跑去洗車，沒想到當老闆跟他說車子洗好後，他一看外面的天氣馬上傻眼，更指洗車老闆的表情「我一輩子都會記得的」。

他問「存摺一直沒刷會怎樣？」過來人曝經驗：很麻煩

自從網路銀行出現後，許多民眾就比較少去刷存摺，對此，就有網友PO文表示，辦了帳戶後，第一筆存款有刷，之後都沒去刷，因此好奇發問「存摺一直沒去刷會怎樣嗎？」掀起網友熱議。

被店員嘲笑身材...女客人全程低頭吃飯 正義哥霸氣暖舉網讚爆

太沒禮貌了！一名人妻和老公日前到鐵板燒餐廳吃飯時，聽到一群店員對一名肉肉女孩的身材品頭論足，正當人妻看不下去準備開罵，沒想到先生的霸氣舉動，狠狠教訓了店員，讓她直呼「沒有嫁錯人！」

慎入！飛蟻屍體淹沒住家地板 網一看頭皮發麻：太多了吧

梅雨季到來，下大雨後經常會看到成群的飛蟻（大水蟻）出沒，甚至還會飛入家中，近日一名網友在臉書分享「飛蟻屍體照」，數量多到讓網友看了頭皮直發麻。

省錢吃泡麵怎不吃料理包？ 內行網友揭神招：這樣吃更省

台灣的泡麵種類多樣，是許多月光族月底的糧食，但現在已有些泡麵的價錢也不便宜，一碗可能都要50元起跳，甚至有時還吃不飽。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己常聽到有人說「這個月要吃泡麵省錢了」這句話，但他卻認為現在一碗泡麵最少也要30-60元不等，還不如選擇超市的料理包，不僅比泡麵便宜，而且還比泡麵有飽足感，因此他就好奇詢問廣大網友「為什麼是吃泡麵省錢，而不是料理包？」

逛全聯驚見商品LOGO全朝內 專業網曝真相：恨死盤點

現今民眾若要購買日常生活用品，幾乎都會選擇「全聯福利中心」，由於價格經濟實惠且分店眾多，加上時常有商品促銷，因此總吸引民眾搶購。對此，就有一名網友在臉書《 我愛全聯-好物老實說 》PO文提到，昨（18）日他第一次去逛某間全聯，發現貨架上到商品「全部朝內」，這樣的景象讓他十分納悶，於是他就好奇的PO文詢問廣大網友「為什麼這家全聯的LOGO都朝內？」

他租房遇房東不一起進屋、警衛還大力搖頭 網一面倒：慘了！

在外租房子要注意的事項很多，但其中最令人害的莫過於租到兇宅。一名網友近日在ptt問大家是否有租到兇宅的經驗，又自曝去看房子時，遇到奇怪的房東與警衛，對方的反應讓他覺得不太對勁。

熱門新聞

詭異新組合！他煮泡麵要加菜卻手誤 下鍋後驚見真面目

她逛全聯看到「這款吐司」秒買 網友：當早餐很方便

「Wi-Fi」到底怎麼唸？英語專家曝正解 一票人都唸錯

慎入！飛蟻屍體淹沒住家地板 網一看頭皮發麻：太多了吧

爸爸和女兒的早餐差好多 網友笑：我們都這樣過來的

他問「存摺一直沒刷會怎樣？」過來人曝經驗：很麻煩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。