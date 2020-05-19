他問「存摺一直沒刷會怎樣？」過來人曝經驗：很麻煩

自從網路銀行出現後，許多民眾就比較少去刷存摺，對此，就有網友PO文表示，辦了帳戶後，第一筆存款有刷，之後都沒去刷，因此好奇發問「存摺一直沒去刷會怎樣嗎？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT發文表示，最近房間大掃除，整理出被放在雜物深處的存摺，「因為銀行都有寄電子帳單，就都存電子版用來記帳」，原PO提到，發現存摺裡大概前年辦帳戶，只有第一筆存款有刷，之後都放在那邊沒去刷，讓他忍不住上網詢問廣大網友。

PO文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛留言「沒刷過，網銀就有紀錄了」、「現在都用網路銀行，也沒在刷本子」、「彙總成一筆，看不到之前明細」、「超過100筆會統整成一筆吧，現在也懶得換新存摺了」。

還有網友指出太久沒刷的後果，「有的是滿100筆未刷，就不可ATM領錢」、「有些銀行超過太多筆沒刷，會不讓你用ATM」、「辦貸款可能會看你存摺」、「之前辦房貸的時候需要提供明細，被整合成一筆還要另外調資料，很麻煩」。