被店員嘲笑身材...女客人全程低頭吃飯 正義哥霸氣暖舉網讚爆

太沒禮貌了！一名人妻和老公日前到鐵板燒餐廳吃飯時，聽到一群店員對一名肉肉女孩的身材品頭論足，正當人妻看不下去準備開罵，沒想到先生的霸氣舉動，狠狠教訓了店員，讓她直呼「沒有嫁錯人！」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，近日和先生去吃鐵板燒時，看到一位肉肉女孩也進來用餐，店員們竟然毫不客氣一直在開女客人身材的玩笑，只見一名店員表示「你看你女友來了啦」，另一名店員回應「我才不喜歡吃控肉，唉XXX你來啦！你屠龍戰士」。

原PO表示，當時這名女孩全程都只敢低著頭吃飯，「內心真的很不爽，憑什麼對人家身材品頭論足呀，你們條件是有多好嗎？一群屁孩有夠沒禮貌，再怎麼說人家是顧客耶！」

原PO提到，自己以前也是胖胖的，所以能體會那種被人嘲笑的感覺，「我就跟老公說我受不了了，我一定要嘴他們！」沒想到隨後老公結帳時，竟對店員說「連那位女生的一起結，你們不覺得剛剛講那些話很不尊重人嗎？人家來吃飯不是要這樣被你們糟蹋的。」霸氣舉動讓原PO直呼「在那當下我完全覺得我老公真是帥呆了，我沒有嫁錯人呀。」

貼文曝光後，引來網友紛紛留言大讚「真男人」、「老公超man」、「好暖的老公」、「不管是誰都沒資格取笑人好嗎？你們夫妻真的好棒」、「真沒品！幸好有你們夫妻倆打抱不平」。