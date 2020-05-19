省錢吃泡麵怎不吃料理包？ 內行網友揭神招：這樣吃更省

台灣的泡麵種類多樣，是許多月光族月底的糧食，但現在已有些泡麵的價錢也不便宜，一碗可能都要50元起跳，甚至有時還吃不飽。對此，就有一名網友在PTT中PO文提到，自己常聽到有人說「這個月要吃泡麵省錢了」這句話，但他卻認為現在一碗泡麵最少也要30-60元不等，還不如選擇超市的料理包，不僅比泡麵便宜，而且還比泡麵有飽足感，因此他就好奇詢問廣大網友「為什麼是吃泡麵省錢，而不是料理包？」

原PO在文中表示，他身邊的好友到了月底都會哀嚎要吃泡麵省錢，但他卻發現市面上的泡麵最少也要超過30元，重點是根本吃不飽，並指出不少超市都會賣「料理包」，一包才賣27-28元，吃起來也不算難吃，甚至有些還有肉塊，若是自己煮杯白米飯，剛好一大碗公的白飯可以淋上一包料理包，好吃又有飽足感，根本勝過吃泡麵的空虛。於是他就忍不住問道「有沒有料理包比泡麵省錢的八卦？」

PO文一出後，有網友認為最好的省錢神招是吃冷凍水餃，「那爲什麼不吃冷凍水餃，買大包裝平均一顆水餃才1.2塊，這樣其實更省」，而其他大批網友瘋狂討論，紛紛提出自己的省錢妙招，「不用料理包，自己煮一鍋咖哩最省」、「我都吃白吐司省錢」、「吃泡麵省錢是以前一包10元的時代了」、「吃調理包應該只能說是方便，如果真的省錢就要吃醬油配飯」、「吃全聯白土司超省」、「調理包也可以加在泡麵上啊，這樣吃可以更飽」。