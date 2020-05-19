他租房遇房東不一起進屋、警衛還大力搖頭 網一面倒：慘了！

在外租房子要注意的事項很多，但其中最令人害的莫過於租到兇宅。一名網友近日在ptt問大家是否有租到兇宅的經驗，又自曝去看房子時，遇到奇怪的房東與警衛，對方的反應讓他覺得不太對勁。

他po文寫道，本身在台中工作，去逢甲看了一間不錯的套房，而且才剛跟房東簽約完，但不尋常的地方在於，簽約和看房的時候，房東都沒有跟他進到房間裡，只是把鑰匙給他，要他自己上去看。

此外，他甚至還有問警衛，是否這間房間有出過什麼事？結果警衛卻大力搖頭表示什麼都不知道，這反應讓他心裡不禁想：自己是不是要慘了？

底下則有網友分享曾遇過的恐怖經驗「住過有人上吊的，當下無感，事後才知道」、「不知道沒事，一知道就不要再住」、「這我朋友有經驗，他住沒多久就不敢再睡了，租約到期前都睡網咖。」

甚至有人表示有看過兇宅的經驗，覺得「主臥超涼」，還有人開玩笑說「那夏天可以不用開冷氣了，意外省了電費」、「睡覺時記得不要往床底下看就好」、「晚上會不會聽到牆壁裡傳來敲打聲？」

事實上，不論是買房或租房最怕遇到兇宅，但其實在不動產契約書中，只規定買賣物件時，賣房需有告知是否為兇宅的義務，但若出租房子並沒有。網友若對於租房物件有疑慮，專家建議還是多利用台灣兇宅網查詢，或多詢問附近的鄰居及當地里長。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )