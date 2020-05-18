他驚見賣場「手推車」被棄置車站旁 網無奈：好市多日常

台灣許多大賣場幾乎都會提供「手推車」方便民眾購物時可以將物品放在推車籃內，以便輕鬆購物，不用大包小包。不過，日前卻有一名網友在臉書《 爆怨公社 》PO文提到，他剛從賣場購物完要搭公車時，竟然看到有兩輛手推車，就這樣被丟棄在公車站旁，讓原PO相當傻眼，忍不住直呼「實在太沒水準」。

原PO在文中表示，自己從賣場購物完準備去附近的公車站搭車回家時，赫然發現有兩三輛賣場的推車，就這樣被民眾丟棄在公車站旁邊，讓他氣的說道「這樣的素質水準到底在哪裡？東西買一買，坐公車就走人，賣場的推車就直接丟一旁，這是要辛苦誰？」更大罵「請不要把方便當隨便」。

從原PO貼出的照片中可見，附近賣場的推車就這樣被直接丟在公車亭旁邊，可以很明顯的看出，購買物品的民眾把推車推出來後，並沒有物歸原處，而是直接「隨地亂停」，讓人看了不禁直搖頭。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應，「這就差沒有把手推車推回家吧」、「很多人都直接推回家吧」、「別意外，其實很多家賣場的客人都把方便當隨便」、「歡迎你到台中的好市多看看，保證你會先氣死」、「只要附近有好市多，這就是常態」、「之前還真的看過賣場員工自己把手推車推回去的」、「這應該是好市多的日常無誤」、「台中Costco很常見」。