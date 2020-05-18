高鐵買對號座遇到有人佔位怎麼辦？ 網教一招：比較安全

高鐵和台鐵是台灣人往來南北的交通命脈，不過有時花錢買了對號座，卻會發生有乘客「強佔」的現象，遇到這種狀況有些人都會不敢和對方開口，或是直接請列車長出面處理。對此，就有一名女網友在PTT中PO文提到，自己在高鐵買了對號入座的票，但卻發現座位被一名大叔霸佔，甚至還很愜意的坐在上面，她想勸阻但卻又有些畏懼，於是就詢問廣大網友「高鐵買對號座遇到有人佔位怎麼辦？」

原PO在文中表示，昨（17）日她買好高鐵對號座票一上車找自己位子時卻發現，她的位子上已經有個大叔腳張開而且還癱在上面，當下讓原PO感到相當不知所措，想跟對方說但又有點害怕，因此她就忍不住問道「如果搭高鐵對號座的時候遇到那種佔位的人怎麼辦？」

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，紛紛留言回應，「如果位置很多我會直接選擇坐別的位置」、「這種真的很煩，就算跟他說了他會起來，但是感覺很差，尤其是看起來髒髒的人」、「可以先問他是不是坐錯位子，然後如果他態度很差，就請站務人員」、「如果是我會問站務人員有沒有其他空位」、「可以輕輕拍醒他，票再拿給他看」。

不過還是有不少網友建議，直接請站務人員溝通協調會較為安全，「還是先找站務員比較好，這樣也較安全」、「請站務人員最快」、「之前在台鐵上遇過因為佔位而起口角的，所以還是請列車長，或站務人員好」、「叫列車長，而且現在很常巡車」、「現在台鐵或高鐵都滿方便的，可以直接打電話或傳簡訊，列車長就會來處理了」。