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他誤看一顆西瓜6元慘被老闆「轟走」 網：這手法好幾年了

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，他看到路邊西瓜攤販的告示牌上，寫著「全部6元」，便決定要將這些西瓜全包下，沒想到卻被老闆「轟走」。圖擷自爆廢公社
一名網友PO文提到，他看到路邊西瓜攤販的告示牌上，寫著「全部6元」，便決定要將這些西瓜全包下，沒想到卻被老闆「轟走」。圖擷自爆廢公社

近日天氣炎熱，許多人都開始搶購西瓜，有時路邊也可以看見不少賣西瓜的攤販，但有時若是標價不清楚就很容易造成誤會。昨（17）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社PO文提到，他看到路邊西瓜攤販的告示牌上，寫著「全部6元」，便決定要將這些西瓜全包下，沒想到卻被老闆「轟走」，讓原PO感到好氣又好笑。

原PO在文中表示，昨日他剛好看到路邊有賣西瓜的流動攤販，而且標價的告示牌上寫著「全部6元」，讓他相當心動的上前要將檯面上削好的西瓜全部包下，沒想到下一秒竟被老闆「轟走」，仔細一看標價牌才知道是「一斤6元」，而不是「一顆6元」。從照片中可看見，兩片告示牌上都明顯寫著「全部6元」，不仔細看真的不會注意到，原來小小的「斤」字寫在6底下，因此正確的價格其實是「全部一斤6元」而非「全部6元」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，不少過來人紛紛留言回應，「下面寫了很小的100g還是斤我也忘了，總之這種手法在菜市場或流動攤販很常見」、「我之前也是沒看清楚，所以搞錯，買到一顆21斤1050元，超好吃可是很貴」、「也可能會寫小小的6元起」、「這種的真的要用顯微鏡看，我之前也被騙過」、「這樣算標價不實嗎？」、「其實這樣一斤6元，算很便宜了」、「6斤100元，他的『斤』跟『100』寫的超小，注意看在板子下緣，這手法好幾年了！」

爆廢公社

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