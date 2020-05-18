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房東傳訊提醒「屋內不要堆垃圾」 他嚇傻：我家被闖入？

聯合新聞網 / 綜合報導
房東未經允許擅自進入住宅。圖片來源／ingimage。
房東未經允許擅自進入住宅。圖片來源／ingimage。

有網友日前因遭房東提醒「屋內不要亂堆垃圾」，驚覺租屋處又遭對方擅自闖入，事後提醒房東還已讀不回，貼文發出後其他網友則建議原po更換門鎖或安裝監視器，以保障自身安全。

一名網友在「爆怨公社發文表示，日前他向房東提房租、水電會晚一天繳費，不過在原po下班匯款後，就收到房東的訊息提醒，「我媽說：屋子裡面不行堆積垃圾喔」，當下原po則回，「那些瓶罐是狗狗們在家的玩具之一，等他們玩得差不多，我自然會丟掉」，不過此事也讓原po驚覺，「看來房東的媽媽似乎又趁我上班時偷開門進入」。

原po表示，當初房東說他們沒有留有備份鑰匙，卻仍發生對方在未告知的情況下擅自進入住所的事情，況且此狀況也非第一次發生。事後原po也傳訊息和房東解釋，「房屋出租後，在合法租約期間房東未經房客同意，不可擅自進入房客屋內，否則有涉及無故侵入住宅罪」，但房東看完後則是已讀不回。

文章一出，網友直呼，「有夠誇張」、「太恐怖」，紛紛留言表示，「可以告房東了」、「這可以提告吧？隨意進入租客的房裡」，「一個房子出租後又當自家廚房走的房東，不要也罷，直接提告了」，也有人建議原po換門鎖，等退租時再將原來的門鎖裝回去，還有人說，「建議先裝個監視器，然後再警告不准擅自進入」、「建議裝設針孔式監視器來監控錄影，以防以後有任何突發狀況發生！」

根據刑法第306條，在沒經過住戶或有管理權的人允許之下，擅自進入他人住宅、建築物或附連圍繞之土地者，處一年以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金，如果是合法進入屬於他人的空間，但卻不依照住戶、管理權人的指示離去，同樣會觸犯本條。

房東未經允許擅自進入住宅。圖片來源／臉書
房東未經允許擅自進入住宅。圖片來源／臉書

爆怨公社 房東 房客

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