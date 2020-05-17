業務員推銷信用卡不成撂下這句話 她氣炸回家剪卡

現在的人皮夾裡都會有一至兩張的信用卡，有些人可能還更多，大賣場、超市也都會和銀行合作推出聯名卡，盼異業結盟能夠搶占更多客源，一名女網友昨（16）日到一家大賣場消費，離開時遇到銀行業務員向她推銷聯名卡，她當下以趕時間為由婉拒，沒想到業務員竟然回了一句話讓這名網友聽了火冒三丈，回家後氣得把這家銀行的信用卡剪掉，網友們看了也為她打抱不平，痛罵這種業務實在太白目。

這名網友在臉書「爆怨公社」表示昨天到汐止一家知名大賣場逛逛，買完東西結帳出來準備離開時，一名某銀行的業務員靠了過來向她推銷聯名卡，原PO本身就有辦這家銀行的信用卡了，因此以「趕時間」為由婉拒對方，沒想到這名業務員竟然說了一句「那妳就繼續付現金吧」，讓原PO頓時間理智線斷裂，不滿的回嗆「現金最好！」隨後轉身離去。

回到家後，原PO越想越氣，於是把用了好幾年的這家銀行信用卡拿出來剪掉，她說「當然該行不缺我一個客人，但我高興」，貼文一出也引起網友們的公憤，「遇到這種沒禮貌惱羞的業務，要是我就直接檢舉」、「他在使用激將法」、「講的像不用繳卡費一樣」、「妳應該把卡帶到他面前剪，來一個視覺性的衝擊」、「不會說話的業務根本自滅」；還有人認為用現金比信用卡好，「刷完最後還不是要拿現金出來清帳」、「他自己不是就為了現金才推銷卡的嗎？」、「有錢就付現啊，為什麼要刷卡？」、「我很喜歡付現金，從來不辦卡」、「現金才是王道」、「我覺得有能力現金一次付清最厲害」。

有網友還分享自己遇到推銷信用卡時拒絕的方法，「遇到這種我都回『我信用卡負債一百多萬，還能辦嗎？』那些人都趕快放我走當沒這回事」、「只要跟他說我已經辦好正附卡了，他完全閉嘴不跟在後面」、「我都是說我已經有辦了」、「我都說『你們上次不給我過，我不想辦了』」、「我不是回『我有了』，不然就是『我信用不良』」、「我不想辦的話通常我就直接走過去，無視他」。