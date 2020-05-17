知名品牌拖鞋下殺675元！消費者不買單反爆料「驚人秘密」

美式賣場好市多（Costco）經常不定時推出價格優惠的商品，吸引不少人爭相搶購，近日有名女網友發現，知名品牌運動拖鞋，優惠下殺只要675元，讓她很是心動，貼文一出，眾人瘋狂爆料拖鞋的驚人秘密。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一張照片寫道「立馬買起來，好看好搭配」，並貼心附上商品編號，這款運動拖鞋原價749元，優惠期間只要675元，讓人不心動也難。

貼文一出，怎料誘人價格消費者竟不買單，並在底下留言爆料這雙拖鞋的秘密，「臭啊！會流汗的腳汗毋湯喔！」、「千萬別碰到水，臭到你懷疑人生」、「看到有海綿內襯就默默放下了」、「有聽說穿完會變成野原廣志」、「超臭，不要碰水」、「這雙超臭！臭到沒有朋友的那種」。

但也有人提出不同看法，「運動品牌出室內拖鞋就是有人當正常鞋穿，穿去有水地方，再說臭的人真的是很無言，台灣人有點知識好嘛！不是所有是運動品牌都可以上山下海穿」、「我也有買，個人覺得不臭」、「腳臭就去看皮膚科，幹嘛牽拖一推」、「腳臭穿甚麼都臭，跟鞋無關」、「這是室內拖鞋，穿出去有水的地方當然臭」。