阿嬤花50幾萬買「烤身體機器」 網看傻：這是烤爐吧！

日前有名女網友表示，阿嬤要她回家使用新買的機器烤身體，說對矯正脊椎側彎有幫助，重點是一台要價50幾萬，怎料見到機器的真面目當場傻眼，照片在網上曝光，引來網友直呼「確定沒被騙？」

原PO在PTT發文提及，阿嬤叫她回家用一台機器烤身體，說對脊椎側彎有幫助，電話中她以為類似於三溫暖的東西，沒想到看到實體物後，驚訝到說不出話來。只見行軍床周圍擺滿「複合能陶瓷溫熱器」，如果不說還以為是一般的桌燈，眼前景象讓她傻眼「誰能告訴我這到底是什麼，一台要五十幾萬我真的太震驚了...」。

貼文一出立刻掀起熱議，「被騙了吧」、「50萬的烤爐？」、「50萬也太盤」、「有錢就是任性」、「笑死，這些要50萬？」、「絕對被騙」、「類似的東西20年前也有，果然就是有人會被騙」、「阿嬤還缺孫子嗎？」

也有人表示，「詐騙吧！看報警或找消保官看能不能退」、「找消保官處理一下，這太扯」、「去衛福部網站查有沒有醫療器具許可證，醫療的行為我不懂不敢講太多，但是如果沒有許可證就販售醫療器具是違法的」、「多關心老年人啦！這種詐騙的都用一堆話術，還有電療的，專電你的反射神經讓你肌肉抖超用力的，幾百塊賣你幾千塊甚至上百萬，重點還沒醫療機器證號，不要烤了！小心曬傷兼脫水。這樣就能治療脊椎側彎，那去太陽下曬可能更便宜」、「支持找消保官」。