聽新聞
test
0:00 / 0:00
為何電視購物不會倒？ 網曝「2大客群」支撐：銷售額超高
隨著科技的發展與進步，網路購物成為當今普遍的消費模式，這讓一名網友好奇詢問「電視台購物頻道到底都是誰在看」，貼文立刻掀起熱議，也釣出內行人留言解答。
原PO在PTT發文提及，現在網路發達各種線上購物平台一鍵搞定又便宜，想看直播拍賣臉書上多的是，還不用打電話，實體通路無論店面、商品皆有提升質感，創造附加價值，因此他很不解「傳統第四台的購物頻道怎麼都還健在，這些頻道都是誰在看？大家有看電視買東西的經驗嗎？」
貼文一出，網友點名「年長者」、「家庭主婦」為兩大消費客群，「不會用網購，不相信FB直播的人」、「不用上班的主婦」、「我媽她整天看」、「婆婆媽媽很愛」、「我媽啊！像她們不習慣跟不信任網購的就會」、「婆婆媽媽會看，尤其她們不太會買網購，電視購物很方便」、「我阿姨超愛看，反正買了可以退」、「我媽每天都在看，然後叫我幫她下訂單，看到主持人、來賓她都認識」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言