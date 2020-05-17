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為何電視購物不會倒？ 網曝「2大客群」支撐：銷售額超高

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇詢問「電視台購物頻道到底都是誰在看」，貼文立刻掀起熱議。圖片來源/ingimage
網友好奇詢問「電視台購物頻道到底都是誰在看」，貼文立刻掀起熱議。圖片來源/ingimage

隨著科技的發展與進步，網路購物成為當今普遍的消費模式，這讓一名網友好奇詢問「電視台購物頻道到底都是誰在看」，貼文立刻掀起熱議，也釣出內行人留言解答。

原PO在PTT發文提及，現在網路發達各種線上購物平台一鍵搞定又便宜，想看直播拍賣臉書上多的是，還不用打電話，實體通路無論店面、商品皆有提升質感，創造附加價值，因此他很不解「傳統第四台的購物頻道怎麼都還健在，這些頻道都是誰在看？大家有看電視買東西的經驗嗎？」

貼文一出，網友點名「年長者」、「家庭主婦」為兩大消費客群，「不會用網購，不相信FB直播的人」、「不用上班的主婦」、「我媽她整天看」、「婆婆媽媽很愛」、「我媽啊！像她們不習慣跟不信任網購的就會」、「婆婆媽媽會看，尤其她們不太會買網購，電視購物很方便」、「我阿姨超愛看，反正買了可以退」、「我媽每天都在看，然後叫我幫她下訂單，看到主持人、來賓她都認識」。

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