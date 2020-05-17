他曬全魚處理成品照 網友見照片全嚇傻：吃完躺棺材

俗話說「民以食為天」但有些食物含有毒性，若沒有妥善處理，可能危及生命。近日有網友分享全魚處理的照片，並表示「這麼做是對的嗎」，成品照在網上曝光，眾人一看全嚇傻，驚呼「最好不要冒險」，因為該魚種是有劇毒的河豚。

原PO在臉書社團「爆廢公社」曬出一系列照片，只見他將新鮮河豚切去頭部，接著去除魚皮、內臟，最後將其分切，由於不曉得分解步驟是否正確，因此詢問網友「請教各位師傅，這樣處理是對的嗎？還是先禱告不要煮」。

貼文一出立刻掀起熱議，「要先跟祖先請示喔！」、「吃飽好去蘇州賣鴨蛋」、「不要衝動」、「一失誤明天上新聞」、「超狂我先卡位，看你能不能撐過這關」、「兄弟這個要有執照的，你覺得呢...」、「不懂還是別亂吃」、「這要有執照的，別拿生命開玩笑」。

根據衛生福利部食品藥物管理屬指出，河豚帶毒部位不一，卵巢和肝臟有劇毒，其次為腎臟和魚鰓，而河豚毒素屬於神經毒素，食用後約10～45分鐘即有症狀，常見特徵為四肢麻痺、呼吸困難、嘔吐、血壓下降和失去意識等，由於目前並無解毒劑，且毒素不會因加熱而失去毒性，民眾在食用上要特別小心，最好請專業師傅代為宰殺較佳。