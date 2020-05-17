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台中狂風雷雨！展示台倒塌「砸中特斯拉」 網笑：賀成交

聯合新聞網 / 綜合報導
昨（16日）受到黃蜂颱風影響，吹垮台中勤美誠品某處室外展示台，散落的碎片剛好壓在展示中的特斯拉上。圖擷自facebook
昨（16日）受到黃蜂颱風影響，吹垮台中勤美誠品某處室外展示台，散落的碎片剛好壓在展示中的特斯拉上。圖擷自facebook

今年第一號颱風「黃蜂」逼近台灣，昨（16日）受到外圍環流影響，台灣多個縣市午後出現局部大雨。台中市16日出現午後雷陣雨和最大6級強風，吹垮勤美誠品某處室外展示台，散落的碎片剛好壓在展示中的特斯拉上。

有網友在臉書社團爆料公社」指出，受到黃蜂颱風影響，勤美誠品一處木造展示台，不堪狂風吹襲應聲倒塌，碎片直接壓在展示中的特斯拉上，保全趕緊拉起封鎖線，避免民眾受到坡及。照片在網上曝光，引發眾人熱議，「哇！要賀成交了誰買單呀！」、「快點將車身編號給記下來，到時買到這台，折扣會很多喔！」、「事故車，我吃虧一點，500收」、「如果這台想脫手，可以私訊我」、「展場老闆的臉應該很綠」。

中央氣象局今（17日）表示，今年第一號颱風黃蜂已於今天上午8時減弱為熱帶性低氣壓，上午8時30分解除黃蜂海上颱風警報。今天受到熱帶性低氣壓或其外圍環流影響，東南部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，東北部、東部地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後南部地區、大台北地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，清晨中部以北沿海地區有零星短暫陣雨。

特斯拉 爆料公社 氣象局 台中市

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