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現在還有人戴口罩上班嗎？網驚：怎麼有人覺得疫情要過去了
新冠肺炎疫情仍持續，雖台灣已經連續8天沒有出現確診，但防疫工作仍是不能鬆懈，近來天氣越來越熱，也有不少民眾開始戴不住口罩，有網友就好奇問了「戴口罩根本不能專心上班，跟客人說話又不能好好說，疫情快過去了，大家還會擔心嗎？」引起不少網友討論。
網友在PTT女版發文，他說戴口罩真的很累，呼吸又困難，根本不能專心上班，跟客人說話又不能好好說，但是為了禮貌及保護客人，還是會戴口罩，疫情快過去了，大家還會擔心嗎？他也想問問看有人跟他一樣還在戴口罩上班嗎？
其他網友則說「繼續戴，不能因為疫情過去而掉以輕心」、「能距離1.5m應對客人，應該沒問題了吧？」、「只要出門就戴」、「公司規定繼續戴。很多大公司其實也還是要求員工戴好戴滿的」、「現在最害怕的就是大家開始鬆懈不戴口罩」、「是說我這附近的超商店員蠻多沒戴口罩的，覺得厲害」也有不少人驚訝說「怎麼會有感覺疫情要過去了？」、「疫情那有快過去啊，只是台灣控制的不錯，還不能鬆懈」。
我防疫再寫新紀錄，昨天首度迎連續8天零確診，累計33天無新冠肺炎本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，期待(零確診)持續下去。日常謹守防疫新生活，境內可控情況下盡量開放，就可以以此為原則，讓全民一直快樂下去。
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