女友吵著交屋前將新房轉她名下 公務員心寒：犧牲這麼多換來不信任？

一名男子將與女友成婚，計畫在宜蘭買房，房子登記在女方名下，他負擔九成購屋款，但女友為了轉到她名下的時間點起了爭執，讓男友覺得不被信任相當受傷。

一名男網友在PTT發文，他表示自己和女友在台北同居一年多，因房租太貴考慮買房，雖然男方工作在台北，但考量女方家在宜蘭，而自己的單親媽媽有情緒管理問題，想說可在宜蘭購屋，一來離娘家近，二來可以順理成章未來不跟婆婆同住，自己的工作也預計調去宜蘭。

他們看了半年房子，找到一間喜歡的，男生表示，他原本計畫買房全由他出錢，女方只須出頭期款的一半（房屋總值10%），先由男方持有房屋，可申請到最低利息的公教貸款（男為公務員），並且在520求婚後另外選結婚日子，婚後再把房屋過到女生名下。

但女友要求在這之前房子就有她的名字，由於兩人還沒結婚，有一些貸款和繳稅的問題，協議下先由兩人各持一半名分加預告登記，總算申請到公教貸款，也為此提前登記結婚了。

登記完尚未交屋，女生就要求把房子改為她完全持有，但男生擔心改契約會影響交屋時間，還會產生其他雜支，這讓女生非常不高興，男友感到相當受傷，認為女方對他產生懷疑和不信任。

男網友說因為女友的要求讓整個計畫亂了套，房貸因兩人共同持有而讓利息提高，女生想一人持有，更改契約也衍生出許多雜支。

他大嘆不要求女方出錢、不要求與婆婆同住和常回去婆家，為了她甘願離開台北生活圈、在宜蘭買房、讓房子在她名下，最後得到的是不信任，到底該怎麼辦？

網友齊呼男生太傻了：「女方沒出錢還這麼多意見」、「愛到這種算你倒楣」、「吃相真難看」、「你這樣縱容溺愛最後只會害到自己」、「真不孝，為了她連單親媽都丟在台北不要了...」、「你是公務員應該條件不錯，值得更好的」，但也有人說房子誰持有根本沒差，若離婚還是要均分。