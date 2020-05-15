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想吃免錢餐！備註欄教學問外送員能否配合 網笑：同業？
近日有名外送員在訂單備註欄上看到最扯的要求，有民眾因為領不到紓困金想鑽漏洞吃免費餐點，打了一連串「教學文」，希望對方可以配合，照片在網上曝光，引來網友直呼「有夠專業」。
原PO在臉書社團「靠北熊貓2.0」發文爆料，只見客人在備註欄表示「餐點做好就趕快放入保溫袋，記得拿餐具，不要偷吃喔！」，沒想到下行提到，受到疫情影響最近經濟不好，想領紓困金但資格不符，因此想吃免費餐點，看外送大哥能不能配合。
接著附上2種教學方法，一種為食物送來後，點選顧客未支付任何現金滑配送，另一種是點選聯絡不上顧客，等候幾分鐘滑配送，只要顧客不接電話即可，且強調一樣有行程費用，「看能否配合一下，不行沒關係」，熟練做法讓原PO看傻「這是詐欺吧…」。
文章上線後，引發網友熱議，「白癡才配合，沒錢就不要訂餐」、「這不是隔壁棚的方法嗎」、「叫人家不要偷吃，結果自己想偷吃步」、「內行的」、「一看就知道跑過外送」、「這就是專業」、「客人未支付任何費用是Uber的功能吧！」
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