搶不到「黑糖珍奶蛋撻」她怒控黑箱 店家解釋讓網友也皺眉

近日一間被網友譽為「被炸雞耽誤的蛋撻店」的速食業者，將台灣代表性小吃「珍珠奶茶」融入蛋撻中，推出「黑糖珍奶蛋撻」，且限時限店限量，全台每日僅有180盒，更讓許多愛好者摩拳擦掌準備開搶！

由於該蛋撻全台僅10間店面販售，故每店每日限量18盒，數量明確，不少人在排隊時都會先算好自己的「購買成功率」，有些店家也會先發放號碼牌，以免顧客撲空。然而仍有網友上網控訴店家疑似黑箱作業，讓她苦等1小時卻沒有買到。

苦主表示，13日排隊時她就確認好其他顧客的購買數量，確定自己可以買到，可是開賣後卻只有9人成功買到蛋撻。她認為如果前面9人都各買2盒導致數量不足就算了，但結帳時有幾人只買1盒，明顯沒有賣足18盒，同時該文也釣出當天排在她前面的顧客，證實的確至少有3人只買1盒，讓她懷疑憑空消失的3盒該不會是被店家「黑箱」掉了？事關顧客權益，文章發出後立刻引起網友群起撻伐。

該家分店事後回應，表示絕對沒有「黑箱作業」。實情是因為12日開賣時，有3位購買1盒的顧客臨時反悔要2盒，害後面排隊的顧客買不到，所以店家只好把隔天（13日）的份額移到12日使用，導致13日實際只賣出15盒。

不過此說明並未得到網友的認同，多數人認為店家既然定出遊戲規則就該遵守，或是13日開賣前就先公告數量不足。「不接受店家這種說法」、「好爛的理由喔，我是當事者的話還是無法接受」、「如果一天限量才18份就要有原則一點，哪有挖東牆補西牆的道理」、「其實就不該讓12號購買完成的客人追加！限量就是限量，都買完了還想再買不也是變向插隊嗎」、「我覺得給出的解釋不合理耶，每天的份是固定的，既然都登記了就不應該讓人多買，不覺得隔天補今天的這個邏輯很怪嗎」、「把隔天叩答調到前一天可以，但也要提前告知客人今天發放數量會更改吧」。