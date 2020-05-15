商品名稱搞烏龍！帳單驚見「情趣用品」 她喊冤：安捏母湯

日前有名女網友無奈表示，最近在網上購物下單，怎料收到信用卡帳單當場傻眼，因為商品名稱從香水變成「情趣用品飛機杯」，讓她好氣又好笑「還好我是電子帳單，不然家人看到一定問東問西」，收據在網上曝光，笑翻上千名網友。

原PO在臉書社團「爆怨公社」貼出一張照片寫道「我要抱怨這個商品名稱是怎樣，真的很母湯（不行）」，只見帳單上寫著愛貝金流電動飛機杯，讓她整個看傻，只好雙手一攤無奈大喊，「我是女的而且單身，買飛機杯幹嘛？」，並再三強調「我沒買飛機杯，我是買費洛蒙香水啦！」

貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「跳下黃河也洗不清了」、「阿捏母堂喔！」、「老司機是妳？」、「之前我老婆看我帳單還有雙頭龍的」、「好了好了不要解釋，越描越黑了」、「買費洛蒙香水更邪惡」、「現在全世界都知道妳買飛機杯了」。